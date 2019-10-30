المفتي عبدالله: لقانون انتخابي يقود الى إلغاء الطائفية السياسية

إعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله ان "المطالب المشروعة والمحقة هي مطالب كل الشعب اللبناني ولكن لا نزال ننصح بعدم تحويل التظاهرات لاستهداف شريحة معينة من هذا البلد خدمة للسياسة الاميركية وتحقيق أحلام الكيان الصهيوني الغاصب".
وجدد النداء للقوى الأمنية وخاصة للجيش اللبناني ب"المحافظة على مصالح الناس لكي يصل إلى كل المناطق مستلزمات الحياة، لأننا بدأنا نسمع ونلمس النقص الحاصل للمواد الطبية والمواد التموينية".
وشدد المفتي عبدالله على ضرورة وضع "قانون انتخابي عصري يقود البلد الى إلغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة المدنية".
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