المفتي عبدالله: لقانون انتخابي يقود الى إلغاء الطائفية السياسية

إعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبدالله​ ان "المطالب المشروعة والمحقة هي مطالب كل ​الشعب اللبناني​ ولكن لا نزال ننصح بعدم تحويل ​التظاهرات​ لاستهداف شريحة معينة من هذا البلد خدمة لل​سياسة​ الاميركية وتحقيق أحلام الكيان الصهيوني الغاصب".

وجدد النداء للقوى الأمنية وخاصة للجيش اللبناني ب"المحافظة على مصالح الناس لكي يصل إلى كل المناطق مستلزمات ​الحياة​، لأننا بدأنا نسمع ونلمس النقص الحاصل للمواد الطبية والمواد التموينية".

وشدد المفتي عبدالله على ضرورة وضع "قانون انتخابي عصري يقود البلد الى إلغاء ​الطائفية السياسية​ وبناء ​الدولة المدنية​".