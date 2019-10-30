اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد ايام ستنقشع الرؤية، سيلمس الثوار الحقيقيون الأوادم الصادقون ان هناك كثرا خدعوهم وخذلوهم واستفادوا من غضبهم ليصفوا حساباتهم، وبأقل من 12 ساعة تخلوا عن شعارات ​الثورة​ على رأسها ​مكافحة الفساد​ واسترجاع الاموال المنهوبة. للثوار الحقيقيين نقول سنكمل المشوار سويا".



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كانت هذه تفاصيل خبر ادي معلوف: بعد ايام سيلمس الثوار الحقيقيون أن كثرا خدعوهم وتخلوا عن شعارات الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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