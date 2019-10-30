مسؤول عراقي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

وصف رئيس "المنبر ​العراق​ي" ​إياد علاوي​، الأحداث التي رافقت المظاهرات في محافظة ​كربلاء​ بـ"الاثنين الأسود في العراق وأن ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام"، مشيراً إلى "إننا كنا نتوقع أن ​السلطة​ التنفيذية ستخرج علينا بتسمية القناصة وغيرهم من قتلة المتظاهرين السلميين تحت ذريعة الاندساس والتحريض والتخريب".

ولفت إلى أن "السلطة التي أعلنت أنها ساهمت ب​القضاء​ على البغدادي لا تستطيع التصرف إزاء هؤلاء المندسين والمخربين وكأنها تعيد أيام نظام صدام عندما تلصق الاتهامات بالأبرياء وليعلم ذاك الرهط المرتزق أن يومهم لم يكن أفضل من أيام الطغاة والمتجبرين الذين عاثوا الدمار والخراب لشعب العراق ونشروا ثقافة الموت والهلاك ليهلكوا هم بالنتيجة".