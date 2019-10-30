الحكومة التونسية: اقالة وزيري الدفاع والخارجية بعد مشاورات مع سعيد

أعلنت ​رئاسة الحكومة​ التونسية عن "إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والخارجية ​خميس الجهيناوي​، من مهامهما، وذلك بعد التشاور مع ​رئيس الجمهورية​ ​قيس سعيد​"، مؤكدةً أن "رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ قرر تعيين وزير ​العدل​ كريم الجموسي في منصب وزير الدفاع، وتكليف كاتب ​الدولة​ ب​وزارة الخارجية​ صبري باشطبجي بتسيير شؤون الوزارة".

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