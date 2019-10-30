الخارجية الروسية: بوغدانوف بحث مع هنية إجراء الانتخابات العامة في فلسطين

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بان "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ إجراء ​الانتخابات​ العامة في ​فلسطين​"، مشيرةً إلى انه "تم بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الفكرة التي طرحها الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ خلال ​الدورة​ الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إجراء انتخابات بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

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