توقع صندوق النقد الدولي "ان يرتفع اجمالي الانتاج الوطني الايراني الى 463 مليار دولار ويخرج القطاع غير النفطي من حالة الركود خلال العام القادم 2020"، مشيراً إلى أن "اقتصاد ايران شهد نموا سلبيا بنسبة 9.5 بالمئة خلال العام 2019 الا ان تاثيرات الحظر ستنخفض في العام 2020 ليصل النمو الى صفر بالمئة".
واشاد الى انه "رغم الحظر فان اجمالي الانتاج الوطني الايراني سيزداد بمقدار 5 مليارات دولار مرتفعا من 458 مليار دولار خلال العام 2019 الى 463 مليار دولار خلال العام القادم 2020 "، مؤكداً أن "القطاع غير النفطي الايراني سيشهد خلال العام القادم نموا بنسبة 1.2 بالمئة فيما كان نمو هذا القطاع سلبيا بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام 2019 ".
وافاد بان "القطاع النفطي شهد نمو سلبيا خلال العام 2019 بنسبة 28.3 بالمئة ولكن المتوقع ان ينخفض الى 5.7 بالمئة" وقدّر "ان يبغ انتاج ايران من النفط 2.29 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي"، متوقعا "ان ينخفض قليلا الى 2.11 مليون برميل خلال العام القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي: اجمالي الانتاج الوطني الايراني سيبلغ 463 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.