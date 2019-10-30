صندوق النقد الدولي: اجمالي الانتاج الوطني الايراني سيبلغ 463 مليار دولار

توقع ​صندوق النقد الدولي​ "ان يرتفع اجمالي الانتاج الوطني ال​ايران​ي الى 463 مليار ​دولار​ ويخرج القطاع غير ​النفط​ي من حالة الركود خلال العام القادم 2020"، مشيراً إلى أن "​اقتصاد​ ايران شهد نموا سلبيا بنسبة 9.5 بالمئة خلال العام 2019 الا ان تاثيرات الحظر ستنخفض في العام 2020 ليصل النمو الى صفر بالمئة".

واشاد الى انه "رغم الحظر فان اجمالي الانتاج الوطني الايراني سيزداد بمقدار 5 مليارات دولار مرتفعا من 458 مليار دولار خلال العام 2019 الى 463 مليار دولار خلال العام القادم 2020 "، مؤكداً أن "القطاع غير النفطي الايراني سيشهد خلال العام القادم نموا بنسبة 1.2 بالمئة فيما كان نمو هذا القطاع سلبيا بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام 2019 ".

وافاد بان "القطاع النفطي شهد نمو سلبيا خلال العام 2019 بنسبة 28.3 بالمئة ولكن المتوقع ان ينخفض الى 5.7 بالمئة" وقدّر "ان يبغ انتاج ايران من النفط 2.29 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي"، متوقعا "ان ينخفض قليلا الى 2.11 مليون برميل خلال العام القادم".