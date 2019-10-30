جاريد كوشنر: إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر أن "إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين"، موضحاً أنه "إذا أردت أن تستثمر في الضفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من الإرهاب واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب".
واعتبر أن "حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يفتح الطرق أمام تحقيق تقدم نحو جمع الناس معا".
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