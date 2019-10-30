جاريد كوشنر: إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين

أكد مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​ أن "​إسرائيل​ ليست مصدر كل معاناة ​الفلسطينيين​"، موضحاً أنه "إذا أردت أن تستثمر في ​الضفة الغربية​ وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من ​الإرهاب​ واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب".

واعتبر أن "حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يفتح الطرق أمام تحقيق تقدم نحو جمع الناس معا".