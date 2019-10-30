بيلوسي: الاعتراف بإبادة الأرمن رسالة إلى تركيا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ان " الاعتراف بإبادة الأرمن رسالة إلى #ركيا بسبب قتلها المدنيين في شمال شرق سوريا".
وكان مجلس النواب الأميركي قد أيد قرارا ضد تركيا يعترف بعمليات إبادة الأرمن. وتبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يدعو الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائبا. ويدعو القرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ومختلف القيود على أنقرة.
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