بايدن: نرحب بقرار مجلس النواب الأميركي الذي يعترف بإبادة الأرمن

رحب نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ بقرار ​مجلس النواب الأميركي​ الذي يعترف بإبادة ​الأرمن​. ورأى ان " اعترافنا بإبادة الأرمن يعيد الاعتبار للضحايا".

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