الصدر: على الشعب العراقي أن يقول كلمته إذا لم يصوت البرلمان على الإصلاحات

توجه زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ إلى رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، قائلا "إذا رفضت ​الانتخابات​ المبكرة في العراق سنعمل على سحب الثقة منك فورا"، داعياً إلى "تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في العراق"، مشيراً إلى أنه "على الشعب العراقي أن يقول كلمته إذا لم يصوت البرلمان على الإصلاحات".

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