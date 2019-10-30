وزير الزراعة السوداني: حريصون على استمرار العلاقة المثمرة مع تركيا

أكد وزير ​الزراعة​ ​السودان​ي عيسى عثمان الشريف ان "​الحكومة​ الانتقالية حريصة على استمرار العلاقة المثمرة مع ​تركيا​، وتعزيز أواصر الصداقة والثقة لمزيد من التعاون بين البلدين"، معرباً عن تطلعه إلى "تفعيل آليات التعاون بين السودان وتركيا، والعمل على زيادة ترقية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة".

وأشار إلى أن "​السياسة​ الخارجية للحكومة الانتقالية، تقوم على التوازن وما يخدم مصالح أهل السودان"، لافتاً إلى أن "ما يجمع البلدين الأخوة الصادقة والتقارب الوجداني والروابط التاريخية التي نعمل باستمرار لازدهارها".

ووصف العلاقات ​السوداني​ة ـ التركية بـ"أنها ضاربة في القدم، وبحسب المراجع التاريخية، فإن أول اتصال بين البلدين كان في منتصف القرن الثامن عشر، ما قبل ​الدولة العثمانية​"، مؤكداً أن "الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في السودان، ما زالت آثارها باقية في الزراعة والحرف والخدمات الطبية والنواحي الثقافية".