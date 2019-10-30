مركز "حميميم" نفى أنباء تعرض وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لإطلاق نار

نفى المركز الروسي للمصالحة الروسي في ​سوريا​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ "أنباء عن تعرض وحدات من ​الشرطة العسكرية​ الروسية إلى ​إطلاق نار​ عند معبر حدودي بسوريا"، مؤكداً أن "المعلومات التي تم نشرها على الشبكات الاجتماعية حول القصف المزعوم لوحدة شرطة عسكرية روسية عند معبر الدرباسية على الحدود السورية التركية غير صحيحة".

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