الدفاع الروسية: اكتمال سحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة بشمال شرق سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "عملية سحب ​القوات​ التابعة للفصائل الكردية من المنطقة الآمنة التي تخطط تركيا لإقامتها ب​شمال شرق سوريا​، اكتملت قبل الموعد المقرر لها".

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