البرهان يدعو واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​، ​عبد الفتاح البرهان​، ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى "ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرا إلى "أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته ​الثورة​ وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في 6 تشرين الأول 2017، ​عقوبات​ اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.