البرهان يدعو واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة الأميركية إلى "ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرا إلى "أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته الثورة وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان".
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
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