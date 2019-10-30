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البرهان يدعو واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

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دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​، ​عبد الفتاح البرهان​، ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى "ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرا إلى "أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته ​الثورة​ وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في 6 تشرين الأول 2017، ​عقوبات​ اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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