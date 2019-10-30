يهم مستعملي “لوطوروت” بين طنجة والرباط.. توقف مؤقت لحركة السير

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير بالطريق السيار على مقطع العرائش – سيدي اليمني، ستعرف توقفا مؤقتا اليوم الأربعاء، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس، نتيجة أشغال وضع ممر علوي لبدال ليكسوس على مستوى النقطة الكليومترية 110.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنه تم تحديد مسارات بديلة، مضيفا أن مستعملي الطريق القادمين من الرباط في اتجاه طنجة يمكنهم الخروج من الطريق السيار عند بدال العرائش، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمدينة العرائش، ثم استعمال الطريق السيار عبر بدال سيدي اليمني.

وطلبت الشركة من مستعملي الطريق السيار القادمين من طنجة في اتجاه الرباط الخروج من الطريق السيار عند بدال سيدي اليمني واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 مرورا عبر العرائش والولوج إلى الطريق السيار عبر بدال العرائش.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال التي تستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ولمزيد من المعلومات، دعت الشركة مستعملي الطريق السيار إلى الاتصال بمركز النداء على الرقم 5050 و الاطلاع على تطبيق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لمعرفة حالة حركة السير.