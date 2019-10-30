البطولة الاحترافية.. “الماط” يحل ضيفا على برشيد وعينه على فوزه الرابع تواليا

يستقبل اليوم الأربعاء، فريق يوسفية برشيد ضيفه المغرب التطواني، لحساب مباراة مؤجلة عن منافسات الأسبوع الخامس من البطولة الاحترافية.

وتشكل المواجهة، الظهور الثالث للفريق الحريزي في بطولة هذا الموسم، حيث خاض النادي مباراتين فقط، أمام نهضة الزمامرة، والوداد الرياضي.

ويبحث أبناء الصديقي عن تحقيق نقطتهم الأولى، بعدما تعرضوا للهزيمة في مباراتهم الأولى بهدفين لواحد أمام الصاعد حديثا نهضة الزمامرة، والثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد الأحد الماضي، أمام الفريق الأحمر.

من جهته، يتطلع المغرب التطواني صاحب العلامة الكاملة لحد الآن بثلاثة انتصارات، إلى إضافة يوسفية برشيد لقائمة ضحاياه، وتعزيز مركزه الأول، إذ يتصدر القريق جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، مع مباراة ناقصة دون احتساب مواجهة اليوم.

وفاز “الماط” في الجولة الأولى على ضيفه الجيش الملكي بثنائية نظيفة، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب بها على مضيفه رجاء بني ملال في الأسبوع الثاني، ثم هزم نهضة الزمامرة بهدف دون رد، ضمن ثالث دورات البطولة.