واد أبي رقراق.. ضبط 23 مغربيا حاولوا الهجرة غير الشرعية

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الثلاثاء، من ضبط 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك على مستوى ضفة واد أبي رقراق بالرباط.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المتورطين الرئيسيين في هذه القضية، وهم سبعة أشخاص، اثنان منهم يشتبه في كونهم منظمي هذه العملية، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في اضطلاعهم بالوساطة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية، يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي وثلاثة سيارات ودراجة ثلاثية، علاوة على سكين من الحجم الكبير وصدرية للنجاة ومجموعة من المعدات الميكانيكية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين والوسطاء رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تحصيل إفادات المرشحين للهجرة غير المشروعة.