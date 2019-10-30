خرج الفنان سعد لمجرد، اليوم الثلاثاء، عن صمته، في قضية استعمال جزء من أغنية أمازيغية من التراث في عمله الأخير “سلام”، موضحا أنه وفريق العمل يملكان حقوق الاستغلال بصفة قانونية.
لمجرد علق على الجدل، الذي أثاره الموضوع عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، “أنستغرام”، وقال: “نؤكد نحن وطاقم عمل أغنية “سلام” أننا نملك كافة حقوق استغلال الجزء الأمازيغي للأغنية، كما يتوفر عليها كذلك الفنان هشام التلمودي، وهدفنا الأول من هذا المشروع، هو تكريم فن أحواش، خصوصا، والثقافة الأمازيغية عموما.. كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في جنيريك الفيديو كليب”.
وبخصوص الموضوع نفسه أفاد مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد لـ”اليوم24″، أن الفنان محسن تيزاف، الذي أشرف على لحن الأغنية، يملك عقدا مع شركة للإنتاج هي المالكة لحقوق الأغنية الأمازيغية.
وأضاف مدير أعمال لمجرد، أن شركة الانتاج، التي تحدث عنها، هي نفسها، التي منحت الفنان الامازيغي، هشام التلمودي، حقوق إعادة الأغنية.
وعن اختفاء الكليب في “يوتيوب”، قال مدير أعمال لمجرد: “الأمر لا يتعلق بحذف، وإنما حجب احترازي من إدارة “يوتيوب”، في انتظار توصلها بالوثائق، التي بحوزة محسن، لتتأكد من قانونية العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا”.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد في أول تعليق له بعد حجب كليب “سلام”: وضعنا قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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