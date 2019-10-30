القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، توترا عقب أداء مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية جماعية في منطقة باب الرحمة في ساحات الحرم.
وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين قاموا بأداء الصلوات بشكل جماعي في منطقة باب الرحمة، وواصلوا الصلاة والهتاف خلال اقتيادهم من قبل أفراد من الشرطة وضباط الاحتلال خارج الأقصى، كما طالبت شرطة الاحتلال من الحراس والمصلين بالابتعاد عنهم.
إلى ذلك، قام مستوطنون من "طلاب لأجل الهيكل" المزعوم بتصوير حراس الأقصى واستفزازهم بالقول "هؤلاء هم المسؤولون عن العملية التي وقعت في الأقصى قبل عامين".
وفي سياق متصل أبعدت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى إيهاب أبو غزالة عن الأقصى ليوم غد الخميس، حيث اعتقل أمس بحجة "تصوير الشرطة خلال اقتحامها مصلى باب الرحمة".
ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء بلدة سلوان، واعتقلت 3 مقدسيين بعد اقتحام منازلهم.
كما اعتقلت القوات في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، فتى من بلدة العيساوية، خلال اقتحام البلدة والانتشار في حاراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر توتر بالأقصى بعد اقتحام المستوطنين لباب الرحمة والصلاة فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.