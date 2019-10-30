شكرا لقرائتكم خبر عن توقف العمليات في ميناء أم قصر العراقي والان مع التفاصيل
توقفت جميع العمليات في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية قرب البصرة .
وقال مسؤولون في ميناء أم قصر جنوب العراق، إن جميع العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت اليوم الأربعاء، بعد أن أغلق محتجون مدخله في اليوم السابق.
ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف العمليات في ميناء أم قصر العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.