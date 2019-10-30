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توقف العمليات في ميناء أم قصر العراقي

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توقفت جميع العمليات في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية قرب البصرة .

 

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وقال مسؤولون في ميناء أم قصر جنوب العراق، إن جميع العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت اليوم الأربعاء، بعد أن أغلق محتجون مدخله في اليوم السابق.

 

ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

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