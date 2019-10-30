شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. قوات الجيش اليمني تصد محاولات تقدم حوثية على ثلاث محاور والان مع التفاصيل

صدت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لمليشيا الانقلاب الحوثية باتجاه مواقع الجيش الوطني في مديريات حرض وحيران بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

كما تمكنت قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من صد هجوم المليشيا على مواقعها في منطقة "الطينة" شمال مزارع الجر، التابعة لمديرية عبس، وأجبرتها على الفرار والتراجع.

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وأكدت مصادر عسكرية أن القصف والمواجهات أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إلى جانب تدمير عربة بي تي آر وأربعة أطقم عسكرية للمليشيا بغارات جوية متفرقة بمديرية حرض.

وتشهد المديريات الثلاث، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.