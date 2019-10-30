شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 30، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

Advertisements

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وتتقاسم المليشيا السيطرة مع الشرعية السيطرة على المحافظة منذ العام 2016.