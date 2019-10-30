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صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح

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قصفت القوات ، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 30، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

 

وتتقاسم المليشيا السيطرة مع الشرعية السيطرة على المحافظة منذ العام 2016.

 

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