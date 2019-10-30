شكرا لقرائتكم خبر عن الجعدي: القوة الحقيقة هي قدرتك على إستخدام الحكمة والان مع التفاصيل
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، على أن القوة هي القدرة على إستخدام الحكمة والعقل .
وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "ليست القوة هي تلك التي تمتلكها على الأرض من عتاد و مال و رجال ، القوة الحقيقية هي قدرتك على إستخدام الحكمة والعقل دون التأثر بالقوة المادية أو المعنوية التي تملكها" .
واضاف "قوة الحكمة والعقل والقيم الإنسانية لا تضاهيها إطلاقاً أي قوة" .
وتعد تغريدة الجعدي رسالة غير مباشرة لميليشيا حزب الإصلاح التي تواصل التهديد بإستخدام القوة لإقتحام العاصمة عدن والمناطق المحررة من معسكراتهم .
كانت هذه تفاصيل خبر الجعدي: القوة الحقيقة هي قدرتك على إستخدام الحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.