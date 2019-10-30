شكرا لقرائتكم خبر عن الجعدي: القوة الحقيقة هي قدرتك على إستخدام الحكمة والان مع التفاصيل

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، على أن القوة هي القدرة على إستخدام الحكمة والعقل .

وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "ليست القوة هي تلك التي تمتلكها على الأرض من عتاد و مال و رجال ، القوة الحقيقية هي قدرتك على إستخدام الحكمة والعقل دون التأثر بالقوة المادية أو المعنوية التي تملكها" .

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واضاف "قوة الحكمة والعقل والقيم الإنسانية لا تضاهيها إطلاقاً أي قوة" .

وتعد تغريدة الجعدي رسالة غير مباشرة لميليشيا حزب الإصلاح التي تواصل التهديد بإستخدام القوة لإقتحام العاصمة عدن والمناطق المحررة من معسكراتهم .