شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مليشيا الحوثي تنهب كابلات الكهرباء الحكومية والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية ومواطنون يمنيون، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أقدمت على نهب كابلات إمدادات الكهرباء الحكومية في عدد من الأحياء، وتحميلها على متن سيارات خاصة إلى مناطق وجود محطات التوليد الخاصة التابعة للقيادات الحوثية.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن المصادر قولها إن الميليشيات تقوم منذ أيام بنهب الكابلات من أجل استكمال إمدادات الكهرباء ضمن المشروعات الخاصة التي قامت بتنفيذها أخيراً باستخدام المولدات الحكومية عبر محطات التحويل التابعة للدولة، مشيرة إلى أن الميليشيات حذرت المواطنين من اعتراض أي أعمال لإزالة الكابلات، وتذرعت بأنها تقوم بذلك بسبب «تلف الكابلات وخطورتها».

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وتابعت المصادر، أن الميليشيات تقوم ببيع الكهرباء بأسعار خيالية للمواطنين في العديد من مناطق العاصمة، مؤكدة أن الكابلات التي قامت بسرقتها تقدر قيمتها بملايين الريالات اليمنية، وسيتسبب نهبها في أزمة كهرباء حادة.

وتبيع المحطات الجديدة سعر الكيلوواط في الساعة الواحدة بـ200 ريال بالمتوسط، في حين كانت المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للدولة قبل الانقلاب الحوثي تبيع سعر الكيلوواط في الساعة بسعر 25 ريالاً بالمتوسط، لمختلف الأغراض.