شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. غرفة الأرصاد تعلن تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" إلى الدرجة الثانية والان مع التفاصيل

أعلنت غرفة أرصاد حضرموت مساء الثلاثاء، تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" إلى الدرجة الثانية، موضحة أنه سيضعف تدريجيا ليصل إلى الدرجة الأولى صباح الأربعاء.

وأكدت غرفة الأرصاد، أن الإعصار سيتحرك بسرعة 6 عقدة باتجاه ( شمال - غرب ) ويقترب من نطاق غرب بحر العرب خلال الـ 24 ساعة القادمة، ومن خليج عدن خلال الـ72 ساعة كمنخفض مداري عميق .

وحذرت غرفة الأرصاد، الصيادين من التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال لاضطراب البحر ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري.