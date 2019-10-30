شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خطة عاجلة في حضرموت لمواجهة إعصار كيار والان مع التفاصيل
شهدت المكلا، أمس اجتماعا للجنة مواجهة الكوارث الطبيعية بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت،وذلك لوضع خطة عاجلة استعدادا لمواجهة الأضرار المحتملة لإعصار "كيار".
وناقش الاجتماع ، الذي عقد برئاسة المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، إقرار الإجراءات المطلوب اتخاذها وفقا لخطة الطوارئ المعدة للتعامل مع المتغيرات المناخية، المتمثلة في إعصار كيار الذي يتوقع أن تقع حضرموت تحت تأثيراته الفترة القادمة.
وأقر الاجتماع،خطة عاجلة لمواجهة الأوضاع المحتملة في عاصمة المحافظة وبقية المديريات، منها البدء فورا في فتح العبارات ومصارف المياه في خور المكلا وشوارع المدينة.
وشملت الخطة العاجلة، رفع أدوات النظافة وبراميل النفايات الموجودة على ممرات السيول ومياه الأمطار بشكل مؤقت، وتوزيع العمال والمعدات اللازمة في الأماكن التي يتوقع حدوث انسدادات فيها، عند وقوع المحافظة تحت الحالة المناخية (الإعصار) وهطول الأمطار.
كما شملت الخطة، وضع البدائل والاحتياطات بشأن أماكن نقل النفايات، وتنقل عمال النظافة بين المناطق والأحياء، وتوفير أقصى سبل السلامة لهم، إلى جانب إقرار عدد من الإجراءات اللازمة في أوقات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وأكد الاجتماع على التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية الأخرى في المحافظة، في مواجهة الكارثة الطبيعية المحتملة.
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