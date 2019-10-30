بريطانيا تدعو لحكومة إصلاحية جديدة في لبنان

قالت السفارة البريطانية في بيروت، الأربعاء، إن لبنان الآن في مفترق طرق، ويحتاج إلى حكومة بوسعها إجراء الإصلاحات الضرورية فورا لنقل البلاد إلى وضع أفضل.

وأضافت السفارة، في بيان، أن ممارسة العنف تجاه المظاهرات السلمية لن تؤدي إلا إلى إضعاف الوحدة والاستقرار في لبنان.

وقدّم سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نحو أسبوعين.

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وتوجّه الحريري إلى قصر بعبدا الرئاسي حيث التقى عون لدقائق قدم خلالها الاستقالة بشكل رسمي، وخرج دون الإدلاء بتصريحات.

وكان قد ألقى كلمة تلفزيونية في وقت سابق، أكد فيها أن "مسؤوليتنا اليوم العمل على حماية لبنان والنهوض بالاقتصاد"، مشيرا إلى أنه "لا أحد أكبر من بلده، والمناصب غير دائمة".

وتعثرت المباحثات السياسية المرتبطة بإيجاد حل للأزمة اللبنانية المستمرة على وقع المظاهرات الاحتجاجية التي تعم البلاد، منذ 13 يوما.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة؛ حيث تشهد غالبية الطرق الرئيسية شللا تاما، فضلا عن مناوشات بين الحين والآخر بين قوى الأمن والمتظاهرين وتارة من قبل عناصر مليشيا حزب الله ضد المشاركين بالاحتجاجات التي نادت بتقليص نفوذ المليشيا التابعة لإيران وتوحيد الجيش اللبناني.