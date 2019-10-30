متحدث البنتاجون السابق: ما يحدث في لبنان كارثي على استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول جيف جوردون، المتحدث العسكري السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "أعتقد أن الوضع كارثي للغاية للأمن في الشرق الأوسط، يبدو واضحا أنه أمر فظيع للغاية بالنسبة للبنان الذي يعاني من الشلل منذ نحو أسبوعين، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، فعندما يكون ثلث السكان تقريبا تحت خط الفقر وفقا للبنك الدولي، يمكن لذلك أن يسبب اضطرابات هائلة".

ويضيف جيف جوردون: "الآن يمكن لحزب الله الاستفادة من ذلك، عندما يرى حزب الله نقطة ضعف في المجموعات التي يعتبرها عدوا يحاول استغلالها إلى أقصى حد ممكن، إذا كانت هناك فتحة صغيرة تكفي لدراجة فإنهم يحاولون قيادة الشاحنة عبر تلك الفتحة".

ويردف جيف جوردون: "لست متفائلا بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه أمر مقلق للغاية".