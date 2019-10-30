"داعش" بعد البغدادي وعقوبات تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: رجوي بالبرلمان الفرنسي: منفذو مجزرة 1988 على رأس نظام طهران، و"النواب الأمريكي" يقر عقوبات بحق تركيا إثر عدوانها على سوريا، وغداة استقالة الحريري.. الجيش يفتح الطرقات ويزيل خيام المحتجين، ومقتل 5 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان بمدينة قندوز، و"داعش" بعد البغدادي.. سيناريوهات الأفول و"التفريخ"، واستقالة حكومة الحريري.. احتفاء شعبي وترحيب سياسي، و"النواب الأمريكي" يدعم بأغلبية قرارا يعترف بمذابح الأتراك ضد الأرمن.

كما تتابعون أيضا: برلماني ليبي: نرفض تواصل ألمانيا مع مليشيات طرابلس، والمبعوث الأمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسعودية والهند تعلنان زيادة التعاون لأمن وسلامة الممرات المائية، والجامعة العربية تدعو اللبنانيين للتمسك بالوحدة والسلم، والملك عبدالله لترامب: الإرهاب عدو مشترك للإنسانية.

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وفي الاقتصاد تطالعون: صفقات مليارية.. حصاد اليوم الأول من دافوس الصحراء، وحكومة أردوغان تعترف بفشل حل أزمات الاقتصاد، وأزمة شح المياه تجمد 11 مشروع طاقة إيرانيا، وترامب يهاجم "المركزي الأمريكي" تزامنا مع اجتماع صناع السياسات، و68 مليار دولار أرباح أرامكو في 9 أشهر.. تجاوزت أبل وإكسون موبيل.

وإلى الملاعب تجدون: فالفيردي منزعج من قراره باستبعاد راكيتيتش.

وفي الفن تقرأون: عدسة كاميرا مبتكرة من "عين العنكبوت".

وللتعرف على مزيد من الأحداث ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019.. للاطلاع اضغط هنا.