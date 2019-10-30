توقف العمل في ميناء أم قصر العراقي بسبب الاحتجاجات

توقف العمل في ميناء أم قصر الواقع بمدينة البصرة بسبب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وميناء أم قصر هو أكبر وأهم الموانئ العراقية، ويقع في محافظة البصرة قرب الحدود الكويتية؛ حيث تأسس في عام 1930.

ويشكو البعض مما يعاني منه الميناء من تهميش من قبل السلطات العراقية، رغم أنه يستقبل عددا كبيرا من السفن على مدار العام.

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ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد.

ويدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.





والثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية هو حصول اتفاق بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم كتلة الفتح البرلمانية هادي العامري دون الذهاب لانتخابات مبكرة.

وخلفت الاحتجاجات مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الثلاثة الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم، أما الباقون فلا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.