علاء مبارك يفتح النار على جريدتيّ «الأخبار» و«الأهرام»

الموجز

أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن غضبة بسبب كثرة القضايا التي يحاكم فيها بالعديد من التهم.

وقال علاء مبارك في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "جلسة أخرى فى القضية الملفقة والمعروفة إعلامياً ، على مدار السنوات السابقة أنها قضية علاء وجمال وآخرين والتلاعب فى البورصة وقضية علاء وجمال وآخرين وتدمير القطاع المصرفى وقضية علاء وجمال والأضرار بالاقتصاد المصرى وقضيةعلاء وجمال والأضرار بصغار المستثمرين ، هو كله علاء وجمال".

وانتقد علاء مبارك الصحافة والإعلام في مصر قائلا: "الأهرام والأخبار عن قضية البورصة: مرافعة نارية للنيابة فى قضية البورصة ! طيب اذاى وامتى ؟ ما احنا كنا حاضرين مع الآخرين امبارح وأول امبارح ولم نسمع ولم نشاهد هذة المرافعة حتى الان

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