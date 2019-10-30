كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ عن أن "​موسكو​ لم تتلقى بعد تأكيدات رسمية حول تصفية زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ​أبو بكر البغدادي​ على يد ​القوات الأميركية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: موسكو لم تتلق بعد تأكيدات رسمية حول تصفية مسؤول "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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