بينس: لن نسمح لروسيا أو لإيران أو لحكومة سوريا بالسيطرة على حقول النفط بشمال سوريا

لفت نائب الرئيس الأميركي ​مايك بينس​ إلى ان "​الولايات المتحدة​ لن تسمح بسيطرة ​روسيا​ أو ​إيران​ أو ​الحكومة السورية​ الحالية على حقول ​النفط​ في شمال ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "لا تتوهموا، أوضح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن ​القوات​ الأميركية ستبقى في سوريا. سوف نستخدم هذه القوات في المقام الأول لضمان حماية حقول النفط في شمال سوريا".

وأشار إلى أن "​القوات المسلحة​ الأميركية ستتعاون مع حلفائها المعارضين المسلحين من السوريين ​الأكراد​"، قائلا "سنعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا الأكراد لضمان ألا تذهب عائدات هذا النفط إلى أيدي إيران، وحتى لا تقع في أيدي النظام، أو في أيدي روسيا"، مؤكداً أن "​القوات الأميركية​ ستتعاون مع الأكراد حتى لا ينتعش تنظيم "داعش" الارهابي في تلك المناطق".