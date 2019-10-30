لفت نائب الرئيس الأميركي مايك بينس إلى ان "الولايات المتحدة لن تسمح بسيطرة روسيا أو إيران أو الحكومة السورية الحالية على حقول النفط في شمال سوريا"، مشيراً إلى أنه "لا تتوهموا، أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية ستبقى في سوريا. سوف نستخدم هذه القوات في المقام الأول لضمان حماية حقول النفط في شمال سوريا".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأميركية ستتعاون مع حلفائها المعارضين المسلحين من السوريين الأكراد"، قائلا "سنعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا الأكراد لضمان ألا تذهب عائدات هذا النفط إلى أيدي إيران، وحتى لا تقع في أيدي النظام، أو في أيدي روسيا"، مؤكداً أن "القوات الأميركية ستتعاون مع الأكراد حتى لا ينتعش تنظيم "داعش" الارهابي في تلك المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر بينس: لن نسمح لروسيا أو لإيران أو لحكومة سوريا بالسيطرة على حقول النفط بشمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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