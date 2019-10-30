خارجية تركيا: العقوبات الاميركية لا تتناسب مع اتفاق الهدنة بسوريا

لفتت ​وزارة الخارجية التركية​ إلى أن "الخطوة الأميركية بشأن العقوبات لا تتناسب مع ​حلف شمال الأطلسي​ واتفاق الهدنة في ​سوريا​ في 17 تشرين الاول" وحثت ​الإدارة الأميركية​ على "اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي ستؤدي إلى زيادة الإضرار بالعلاقات الثنائية".

من جهته، وصف وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ قرار ​مجلس النواب الأميركي​ بشأن قضية ​الأرمن​ بـ"أنه قرار مخز من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في ​السياسة​".

وكان قد أيد مجلس النواب الأميركي قرارا ضد ​تركيا​ يعترف بعمليات إبادة الأرمن.

كما تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يدعو الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا.