خارجية تركيا: العقوبات الاميركية لا تتناسب مع اتفاق الهدنة بسوريا

لفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن "الخطوة الأميركية بشأن العقوبات لا تتناسب مع حلف شمال الأطلسي واتفاق الهدنة في سوريا في 17 تشرين الاول" وحثت الإدارة الأميركية على "اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي ستؤدي إلى زيادة الإضرار بالعلاقات الثنائية".
من جهته، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قرار مجلس النواب الأميركي بشأن قضية الأرمن بـ"أنه قرار مخز من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة".
وكان قد أيد مجلس النواب الأميركي قرارا ضد تركيا يعترف بعمليات إبادة الأرمن.
كما تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يدعو الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا.
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