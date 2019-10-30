الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي بأنقرة على خلفية الاعترف بعمليات إبادة ​الأرمن

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأميركي في ​أنقرة​ للاحتجاج على تصويت ​مجلس النواب الأميركي​ على مشروع قرار بشأن أحداث 1915. وكان ​مجلس النواب الأميركي قا أيد​ قرارا ضد ​​تركيا​​ يعترف بعمليات إبادة ​الأرمن​. كما تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يدعو الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال ​سوريا​. وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائبا. ويدعو القرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ومختلف القيود على أنقرة.

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