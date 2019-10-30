الجمهورية: تسريب أسماء مستفزّة لرئاسة الحكومة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أوساطا سياسية لاحظت أنه بدل تنفيس الإحتقان الذي يُترجم غضباً في الشارع يُحاول البعض تسريب أسماء مستفزّة ل​رئاسة الحكومة​ لن يقبل بها المنتفضون إطلاقاً.

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