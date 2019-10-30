أبرشية جبيل: متكاتفون مع أبناء هذا البلد في تطلعاتنا لغد أفضل

أعلنت أبرشية جبيل و​البترون​ وما يليهما للروم الأرثوذكس، في بيان اليوم، انها "منذ نشوب ​الأزمة​ في ​لبنان​ بتاريخ 17 تشرين الأول الفائت، سعت الابرشية إلى مواكبتها بطرق شتى. لهذا الغرض، ترأس راعي الأبرشية، المتروبوليت ​سلوان​ (موسي)، بشكل يومي تقريبا الصلوات في مناطق مختلفة من هذه الأبرشية، أعقبتها اجتماعات سواء مع الإكليروس أو الشبيبة أو اللجان أو العاملين في مؤسساتها أو المؤمنين عموما، تناول فيها المشاركون هذه الأزمة العصيبة التي تمس كل اللبنانيين وكيفية معالجتها، وذلك عبر حوار بناء وصريح وضروري بين الحاضرين الذين مثلوا كافة المشارب السياسية والمدنية الحاضرة في مجتمعنا".

وأشارت الى ان "المطران سلوان أبدى فرحه بمقدار الوعي والمشاركة و​المحبة​ التي ميزت كافة الشرائح العمرية التي التقاها، الأمر الذي يساعد على رأب أي شرخ حاصل على مستوى العائلة الواحدة أو الرعية الواحدة أو الكنيسة الواحدة أو الوطن الواحد".

وشددت على انه "نبقى جميعنا مشدودين إلى توفير معالجة صحيحة ودائمة لأوجاع المواطنين وآلامهم وضيقهم، ومتكاتفين مع أبناء هذا البلد في تطلعاتنا لغد أفضل من حيث تصويب الأداء في الحكم وضمان حسن ممارسة المسؤولية والخدمة الوطنية، غد يجمعنا ونبنيه معا منذ اليوم بالتفاهم والوئام والتعاون والتخطيط والتنفيذ، غد يتجلى فيه ​العدل​ والحق والمحاسبة المسؤولة، غد نفتخر فيه بنهوض ​الدولة​ وكافة مؤسساتها من عجزها الحالي، وذلك في جو من الحوار ​البناء​ و​السلام​ والحرية والمساواة والالتزام الوطني الصادق".