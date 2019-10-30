النشرة: المتظاهرون في صيدا اتفقوا مع الجيش على فتح الطريق

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "المحتجين عند تقاطع ايليا في صيدا اتفقوا مع ​الجيش​ على اعادة فتح الطريق وازالة الخيم والانتقال الى الحديقة الفاصلة في الشارع لمواصلة اعتصامهم".

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