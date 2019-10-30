المتظاهرون أزالوا الخيم استعدادا لفتح أوتوستراد جبيل واوتوستراد الزوق مقفل

عمد المعتصمون على اوتوستراد جبيل، بعيد منتصف الليل حتى ساعات الفجر على ازالة كافة الخيم التي كانوا نصبوها منذ بدء الاعتصامات في الاتجاهين، ووضعوا عددا ضئيلا منها في الباحة الملاصقة للاوتوستراد، كما عملوا على تنظيف الساحة ورشها ب​المياه​، على ان يتم صباحا استقدام ​جرافة​ لازالة السواتر الترابية تمهيدا لفتح الاوتوستراد امام المواطنين بلاتجاهين .

ولليوم الرابع العشر على التوالي ما زال اوتوستراد الزوق مقفلا بمسلكيه الشرقي والغربي وما زالت الطرق الداخلية والبحرية تشهد زحمة سير خانقة في حين تبدو حركة السير طبيعية على مسلكي اوتوستراد نهر الكلب.

