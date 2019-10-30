مقتدى الصدر يحذر من تداعيات سياسية خطيرة قد تنجم عن عدم استقالة عادل عبد المهدي

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من تداعيات سياسية خطيرة قد تنجم عن عدم استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي.
وشدد الصدر على ان عدم استقالة عبد المهدي لن تحقن الدماء، وتابع قائلا "لن أشترك في تحالفات سياسية بعد اليوم".
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