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مقتدى الصدر يحذر من تداعيات سياسية خطيرة قد تنجم عن عدم استقالة عادل عبد المهدي

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حذر زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​ ​مقتدى الصدر​ من تداعيات سياسية خطيرة قد تنجم عن عدم استقالة رئيس ​الحكومة العراقية​ ​عادل عبد المهدي​.

وشدد الصدر على ان عدم استقالة عبد المهدي لن تحقن الدماء، وتابع قائلا "لن أشترك في تحالفات سياسية بعد اليوم".

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