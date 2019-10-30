جريحان في إشكال فردي بين عدد من الشبان في كفرشلان الضنية

أفادت معلومات ​صحفية​ عن إصابة شخصين هما (م. و) و (م. ز) بطلقات نارية من سلاح فردي، نتيجة إشكال فردي وقع في بلدة كفرشلان بين عدد من الشبان.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم ونقلهم إلى ​المستشفيات​ لتلقي العلاج اللازم.