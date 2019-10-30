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جريحان في إشكال فردي بين عدد من الشبان في كفرشلان الضنية

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أفادت معلومات ​صحفية​ عن إصابة شخصين هما (م. و) و (م. ز) بطلقات نارية من سلاح فردي، نتيجة إشكال فردي وقع في بلدة كفرشلان بين عدد من الشبان.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم ونقلهم إلى ​المستشفيات​ لتلقي العلاج اللازم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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