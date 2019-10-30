إسماعيل سكرية: إستقالة الحريري انجاز ولتقتصر الساحات على صادقي الإنتماء للمطالب الإصلاحية

رأى رئيس "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية" النائب السابق الدكتور ​إسماعيل سكرية​ أنه "بمعزل عن الأسباب والدواعي والتفسيرات لاستقالة الرئيس ​سعد الحريري​، فهي إنجاز يحتسب في خانة الانتفاضة التي أكد شعبها عزما وارادة وتصميما وراء المطالب المحقة، رغم انزلاق بعضها في التوظيفات السياسية".

واوضح في تصريح له انه "بعد أن حصلت الصدمة الأولى، بات المنتفضون أمام تحد حقيقي يتطلب تبريد هورمونات الهيجان السلبي التي تحاصر التفكير، مترجمة بإقفال طرقات يعاني بسببها مناصرو الانتفاضة من مياومي عمل ومرضى، وتفعيل التخطيط والرؤية التي يحجبها دخان الدواليب ونيرانها لمواكبة اصلاحات متدرجة مشوارها طويل وصعب".

ودعا سكرية إلى "تطهير الساحات من الفاسدين المتسللين وصيادي الفرص، كما الفولكلوريين والشتامين، ولتقتصر الساحات على صادقي الإنتماء للمطالب الإصلاحية بعيدا من المشاريع المشبوهة".

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