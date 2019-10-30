كشفت مصادر مقربة من تيار "المستقبل" عبر "النشرة" عن أن "قرار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بالإستقالة لم يتخذ صباح اليوم، بل أن القرار تم حسمه يوم أمس"، مشيرة إلى أن "بعض الأفرقاء السياسيين تبلغوا به".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من المستقبل لـ"النشرة": قرار الحريري​ بالإستقالة لم يتخذ صباح اليوم بل حُسم يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.