مجلس العموم البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الاول

وافق مجلس العموم البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الاول المقبل.
يذكر أن البرلمان البريطاني رفض يوم أمس مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول التي يهدف من ورائها إلى كسر الجمود السياسي بشأن بريكسيت.
وصوت 299 نائبا لصالح اقتراح جونسون بينما صوت 70 ضده، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان المؤلف من 650 عضوا واللازم بحسب القانون لتمرير اقتراحه. حيث امتنع معظم أعضاء حزب العمال المعارض عن التصويت.
وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو، بعد إعلان النتيجة "لأنه لم يتم الوصول إلى الغالبية المطلوبة، فقد فاز المعارضون" للاقتراح.
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