مجلس النواب الأميركي يؤيد قرارا ضد تركيا يعترف بعمليات إبادة الأرمن

أيد ​مجلس النواب الأميركي​ قرارا ضد ​تركيا​ يعترف بعمليات إبادة ​الأرمن​. كما تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يدعو الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا. وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائبا. ويدعو القرار الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ومختلف القيود على أنقرة. وبادر إلى تبني القرار نواب من الحزب الديمقراطي، وأيدهم الكثير من الجمهوريين، وذلك في إطار جهود الكونغرس لإجبار تركيا على وقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا.

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