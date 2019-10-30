حراك الزوق:الاتفاق على فتح الطرقات بالصفرا والبوار والابقاء على إقفال الطريق بالزوق

أكد "حراك الزوق" انه تم الاتفاق على فتح الطرقات في ​الصفرا​ و​البوار​ والابقاء على إقفال الطريق في الزوق.

وأعلن انه هناك توجّها لإعلان الخطوات اللاحقة غداً في وقفة حاشدة.

