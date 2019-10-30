حراك الزوق:الاتفاق على فتح الطرقات بالصفرا والبوار والابقاء على إقفال الطريق بالزوق

أكد "حراك الزوق" انه تم الاتفاق على فتح الطرقات في الصفرا والبوار والابقاء على إقفال الطريق في الزوق.
وأعلن انه هناك توجّها لإعلان الخطوات اللاحقة غداً في وقفة حاشدة.
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