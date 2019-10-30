دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كوشنر: مقتل البغدادي خطوة كبيرة لكن ما زال هناك المزيد للقيام به

القدس (رويترز) - قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يوم الثلاثاء إن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يمثل خطوة كبيرة في القتال ضد التنظيم المتشدد لكن ما زال أمام الولايات المتحدة المزيد من العمل للقيام به.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أن البغدادي قتل نفسه خلال مداهمة قامت بها قوات من العمليات الخاصة الأمريكية خلال الليل.

وقال كوشنر صهر ترامب للقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية "مقتل الزعيم انتصار رمزي كبير للغاية. اعتقد أنه (انتصار) كبير جدا لأمريكيا وللعالم وللمنطقة. ولكن في نهاية المطاف ما زال أمامنا المزيد من العمل للقيام به".

وحذر زعماء العالم وخبراء في مجال الأمن من أن الدولة الإسلامية التي نفذت أعمالا وحشية ضد الأقليات الدينية وروعت معظم المسلمين لا تزال تمثل تهديدا أمنيا في سوريا وما هو أبعد منها حتى بعد مقتل زعيمها.

كان ترامب قد قال إن البغدادي لاقى حتفه مع ثلاثة من أطفاله بعد أن فجر سترته الناسفة عندما فر من القوات الأمريكية إلى داخل نفق مسدود خلال الهجوم في شمال غرب سوريا.

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والتقى كوشنر يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع منافسه في الانتخابات بيني جانتس. ويقود كوشنر خطة إدارة ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحصل جانتس على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن أخفق نتنياهو في تلك المهمة في أعقاب الانتخابات التي أجريت في سبتمبر أيلول ولم تسفر عن فائز واضح.

كان نتنياهو قد أعلن قبيل الانتخابات الإسرائيلية عن عزمه ضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)