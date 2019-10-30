شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: القرار الأول والأخير بشأن أزمة نادى الزمالك يعود لمجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن القرار الأول والأخير بشأن أزمة نادى الزمالك يعود إلى مجلس نقابة الصحفيين وليس فى شخصه، مضيفا أنه سيطرح كافة الخطوات التى حدثت فى الواقعة وللمجلس حق اتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وأضاف رشوان، خلال لقاءه عدد من الصحفيين، أنه يفعل ما يمليه عليه ضميره المهنى فى حماية كيان نقابة الصحفيين التى تقع على كاهله.

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جاء ذلك بعد اعتراض عدد من الصحفيين على ما تضمنه خطاب مرتضى منصور الذى أرسله لنقيب الصحفيين وذكر فيه أنه لم يكن هناك أى قصد للإساءة لأى فرد من الأسرة الصحفية وبالأخص الصحفيين الرياضيين.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماع له مساء اليوم برئاسة النقيب ضياء رشوان، لمناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة، وملف الإسكان، وشئون القيد، واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة، والروابط، كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشئون المبنى، وشئون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.