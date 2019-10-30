شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" يدعو لعقد اجتماع بين ممثلى الشركات والحكومة لحل مشكلات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، لعقد اجتماع بين الحكومة وممثلى شركات السياحة فى مصر، وذلك لحل مشكلات القطاع، لافتا على أنه سبق واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس اتحاد الغرف السياحية ولا تزال المناقشات جارية.

وقال صدقى، إن عقد اجتماع بين ممثلى شركات السياحة ومصلحة الضرائب لإيجاد حلول قانونية للمشاكل العالقة أمر جيد وخطوة على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن بعض الوزارات تفرض رسوم على قطاع السياحة فى توقيتات مختلفة منها ما تم التعاقد عليه وهنا تتسبب الرسوم فى مشكلة كبيرة.

وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن أى رسوم يتم فرضها من قبل الوزارات والهيئات المختلفة يتم تحميلها على المنتج السياحى، لافتا إلى أن بعض الوزارات والهيئات تقوم بفرض رسوم دون أن تقدم أية خدمات مقابل هذه الرسوم.