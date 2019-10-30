شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تدعو للترويج لقانون وحدات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيساهم بشكل كبير فى الحد من البطالة وارتفاع معدلات التشغيل، لأنها ستوفر فرص عمل للشباب، ضاربا المثل بقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وقال "المراغى"، إن القانون الصادر برقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وبالتالى تسهيل إجراءات تراخيص وحدات الطعام المتنقلة يفتح المجال للعديد من الشباب للعمل فى هذه "المطاعم المتحركة"، داعيا الحكومة إلى الترويج لهذا القانون ومميزاته حتى يستفيد منه الشباب، وأن يتم منح الشباب قروض ميسرة لإقامة مثل تلك المشروعات.

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كما أشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود خطة لتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعها على جميع المحافظات، والتركيز على المحافظات التى يرتفع معدل البطالة فيها، مع زيادة الدعم المقدم من الدولة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشروعات المتوسطية والصغيرة.